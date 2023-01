Procès des attentats à Bruxelles: la famille d'Ibrahim El Bakraoui avait noté des signes de sa radicalisation

Avant 2010, Ibrahim El Bakraoui (né à Bruxelles le 9 octobre 1986) est décrit par son père comme un homme qui aimait sortir, aller dans les cafés avec ses amis et qui ne priait pas. Mais, lorsqu'il est libéré sous condition en 2014 après un séjour en prison pour des braquages, le fils ainé de la famille a changé de visage. Son père est face à un homme qui a désormais banni les sorties, prie avec assiduité, se rend à la mosquée et porte des tenues traditionnelles. Un comportement que le patriarche associera aux visites reçues par son fils lorsqu'il était incarcéré, notamment celles de son cousin Oussama Atar, considéré comme étant à l'origine de sa radicalisation, et d'un imam.

À lire aussi

La sœur d'Ibrahim El Bakraoui explique qu'une fois sorti de prison, son grand frère se met à lui faire des remarques à propos de ses tenues, sur le port du voile ou encore le maquillage. Quant à la mère du kamikaze, elle regrette la perte du lien fort qu'elle entretenait avec son fils. Ce dernier s'éloigne considérablement d'elle à partir de 2014, déplore-t-elle.

L'enquêtrice a ensuite rappelé plusieurs éléments déjà évoqués devant la cour dans les présentations précédentes, notamment le rôle présumé d'Ibrahim El Bakraoui en qualité de leader et de logisticien de la cellule terroriste de Bruxelles. Elle a également narré une nouvelle fois la double tentative avortée du futur kamikaze de partir en Syrie, avec l'aide de son ami l'accusé Ali El Haddad Asufi.

La présentation s'est ensuite arrêtée sur le passage d'Ibrahim El Bakraoui dans l'appartement de l'avenue des Casernes à Etterbeek. Les allées et venues du chef de la cellule ont été une nouvelle fois passées au crible, la juge d'instruction Berta Bernardo Mendez attirant l'attention du jury sur le fait que le terroriste change régulièrement de vêtements et accessoires (chapeaux, sacs, etc.), jusqu'à plusieurs fois par jour, durant cette période (entre octobre 2015 et février 2016).

La policière s'est ensuite intéressée à la location de l'appartement de la rue Max Roos, à Schaerbeek, par Ibrahim El Bakraoui sous le nom de Miguel Dos Santos. Elle a abordé son emménagement dans ce logement à partir du 29 février et, dès le lendemain, le début de ses achats pour la confection des bombes. La juge d'instruction Bernardo Mendez en a profité pour expliquer que le futur kamikaze disposait vraisemblablement de "liquidités très importantes, de liasses de billets" lui permettant de faire tous les paiements en cash.