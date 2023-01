Fermeture de Tihange 2 : certains écologistes ont fait plus de 300 km pour manifester contre l’arrêt du réacteur

L’Association des écologistes pour le nucléaire (AEPN), dont le site a pour url ecolo.org, est venue de France pour défendre la prolongation de l’énergie atomique. L’allemand Noa a fait 350 km depuis sa ville de Marbourg pour être présent. “La Belgique risque de se retrouver dans une situation plus critique que l’Allemagne, parce qu’elle n’a pas de centrales à charbon”, avertit-il. Britta Augustin, célèbre militante allemande, était également de la partie, escaladant les arbres pour prendre des photos et rebondissant d’un côté à l’autre de l’événement. “J’ai fait 6 heures de route pour venir. Nous avons connu nos propres fermetures et je souhaitais voir comment la Belgique s’apprête à vivre la même chose.”

Plus surprenant était la présence de ces manifestants autrefois opposés au nucléaire qui aujourd’hui ont complètement inversé le sens de leur combat. En 2017, le néerlandais Emil a participé à la chaîne humaine ayant rassemblé près de 50000 personnes entre Tihange et Aix-la-Chapelle. “Nous avions peur de la corrosion des réacteurs, mais par après, nous avons appris que ce n’était pas le cas”, commente celui qui est aujourd’hui membre de l’association Kern for Klimaat (Nucléaire pour le climat). “Après avoir réalisé que ce réacteur était sécurisé, j’ai compris que nous avions besoin d’énergie nucléaire pour nous diriger vers le zéro carbone.”

Marc Deffrenes, pour sa part, tente de défendre ces idées dans les couloirs des institutions européennes “infiltrées depuis 20 ans par un dogmatisme vert”. Fondateur de l’ONG WeCare, cet ancien travailleur de la Commission européenne présent mardi à Tihange appelle à se pencher sur la réforme du marché de l’électricité. “Cette réforme, c’est le prochain combat. Il concerne directement le portefeuille des citoyens. Les choses tout doucement commencent à bouger.”