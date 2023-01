Le Premier ministre veut prendre de nouvelles mesures dans la réforme des pensions d’ici mars, l’accord précédent ayant été jugé trop léger par plusieurs parties. Le dossier est très délicat pour la Vivaldi, et l’Union européenne attend cette réforme pour octroyer les fonds (on parle de 850 millions d’euros) à la Belgique. “L’Europe retient déjà 850 millions d’euros de fonds de relance parce que le PS a bloqué une réforme décente des retraites. Nous ne recevrons pas cet argent tant que ce ne sera pas en ordre”, a déclaré Sammy Mahdi. “C’est un signe d’égoïsme et un doigt d’honneur à tous les jeunes”.

”Et puis Magnette s’étonne que de nombreux Flamands pensent que nous devrions apporter le plus de pouvoirs possible en Flandre”, a ajouté Mahdi, faisant également référence aux propos de Bart De Wever, qui a réitéré sa proposition d’appliquer l’autonomie flamande de manière “extralégale”. “Certains portent des pins belges et chantent fièrement l’hymne national, mais en laissant le pays pourrir comme ça, ils vont le mener à sa fin”, a conclu le président du CD&V, englobant dans sa critique les autres partis francophones.