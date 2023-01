Il s'agit d'examiner si l'attribution par le Parlement wallon et son greffier d'un important projet informatique à une société bruxelloise était légale. Des questions se posent également sur les dépenses énormes pour les travaux de la Chambre des représentants à Namur et pour un tunnel entre le parking et le bâtiment du Parlement. Le coût des deux sites s'est avéré nettement plus élevé que prévu dans le budget. En outre, le ministère public enquête également sur d'éventuelles irrégularités, notamment l'abus de biens sociaux, rapporte Le Soir. Le tribunal de Namur passe ainsi à la vitesse supérieure.

Les enquêtes ont été confiées au service Ecofin de la police judiciaire fédérale à Namur, appuyé par l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC).

Contacté par nos confrères, le parquet de Namur n'a pas souhaité faire de commentaire.