La ministre allemande de l’Environnement salue la fermeture de Tihange 2 : “Cela signifie beaucoup plus de sécurité nucléaire pour nous également”

Membre des Verts allemands comme Steffi Lemke, le président de la commission parlementaire pour l’environnement, la protection de la nature, la sécurité nucléaire et la protection des consommateurs, Harald Ebner, a accueilli la fermeture du réacteur avec satisfaction. “Cela signifie beaucoup plus de sécurité nucléaire pour nous en Allemagne également.”

En Allemagne, les centrales belges des années 1970 et 1980 sont depuis longtemps critiquées. La ville d’Aix-la-Chapelle et le gouvernement fédéral allemand ont insisté plusieurs fois pour leur cessation.

Le réacteur nucléaire de la ville de Huy, sur les bords de la Meuse, a été mis en service en 1983. D’une capacité de 1.008 mégawatts, la centrale – exploitée par Engie Electrabel – a produit suffisamment d’électricité pour alimenter toute la Belgique pendant trois ans.

Au cours de toutes ces années, elle a également été arrêtée pendant de longues périodes. Des fissures ont été découvertes dans les parois en acier des cuves des réacteurs de Doel 3 et de Tihange 2 en 2012. Elles ont valu aux deux centrales le surnom de “centrales à crack”. En réalité, il s’agissait de flocons d’hydrogène à l’intérieur de l’acier. En 2013, Tihange 2 a pu redémarrer avant d’être débranché quelques mois plus tard par mesure de précaution. Le redémarrage définitif n’a eu lieu qu’en 2015, après des examens approfondis et l’accord de l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN).

En août 2018, une nouvelle interruption majeure a surpris tout le monde. Une dégradation du béton avait été détectée dans le bâtiment du bunker. Le réacteur a été paralysé pendant près d’un an.

Conformément à la loi sur la fermeture des centrales nucléaires, Tihange 2 sera définitivement mis hors circuit à 23H59 après quarante ans de service. La centrale ne produira alors plus d’électricité.