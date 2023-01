Le Roi Philippe salue le travail des autorités du pays: "Notre pays est à la pointe de la lutte contre la corruption"

"Des événements récents me donnent l'occasion de féliciter, pour leur beau travail, la magistrature ainsi que tous les services qui contribuent au maintien de notre État de droit et de notre protection à tous : la police fédérale et locale, la police judiciaire et administrative, les douanes - et les services de renseignements civil et militaire", a énuméré le Roi.

"Les succès engrangés les semaines et mois passés démontrent bien leur engagement et leur efficacité pour combattre les organisations criminelles. Notre pays est à la pointe de la lutte contre la corruption. (...) Contrer tout acte de corruption et lutter contre leur impunité est une question de dignité et de préservation de nos institutions démocratiques. C'est aussi ce qui nous distingue des autocraties. La Justice est un pilier essentiel de notre Etat de droit."

Le Roi Philippe s'est dit aussi "interpellé par les récentes attaques violentes et indignes contre les services de secours et de police. Nous ne pouvons les tolérer et devons faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus."

Quant à la lutte contre le trafic de drogue, le Roi a estimé que "cette violence doit être contrée. Mais nous devons aussi nous attaquer aux raisons qui conduisent à l'addiction, investir davantage dans la prévention - et protéger les jeunes contre les fausses promesses que leur font miroiter la consommation de drogues."

Le Roi a aussi dit espérer "que le procès des attentats du 22 mars se poursuivra en toute sérénité, dans le respect de l'Etat de droit et de la souffrance des victimes."

Le discours aux Autorités n'avait plus été organisé depuis janvier 2020, en raison de la pandémie de Covid-19.