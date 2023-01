Manifestation nationale à Bruxelles: quelque 10.000 personnes attendues, le point sur les perturbations

Un préavis de grève a été déposé par l'ensemble du secteur non-marchand (santé, soins et culture) en vue de couvrir la manifestation. Cette dernière s'inscrit notamment dans le cadre de la campagne d'action "À la recherche du collègue fantôme", lancée en décembre dernier par le front commun, qui visait à alerter sur la pénurie criante de personnel.

La Stib prévoit des perturbations

Le rendez-vous est fixé à 10h30 à la gare de Bruxelles-Nord. Les manifestants rejoindront la gare du Midi où sont attendus les discours des syndicalistes entre 12h30 et 13h00.

La circulation de plusieurs bus de la Stib sera par ailleurs perturbée en raison de la manifestation, annonce la société bruxelloise de transports en commun sur son site web. Il s'agit des lignes 14, 20, 29, 33, 46, 48, 52, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 78, 88, 89 et du T-bus 81. Les services de Bruxelles-Propreté seront, eux aussi, fortement perturbés et notamment les collectes de sac poubelle. Plusieurs recyparcs devraient également rester portes closes dans la capitale.

CNE, CSC Services publics, Setca, CGSP et CGSLB dénoncent le fait que ni le fédéral ni les entités fédérées n'ont prévu, dans leur budget 2023, de mesure de soutien pour les secteurs sociaux et de santé, qui rencontrent des difficultés à recruter. La crise du coronavirus a, qui plus est, exacerbé la pénurie déjà latente de personnel soignant. Les syndicats disent avoir lancé "plusieurs signaux d'alarme vers les différents gouvernements et ministres. Sans succès".