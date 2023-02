Les Belges ont-ils autant voyagé cette année qu'avant la pandémie ? Voici les statistiques de l'année 2022

Le nombre de voyages à l'étranger augmente également légèrement (+1,2%) mais ne représente "plus que" 77% des voyages du 3e trimestre contre 80% entre 2016 et 2019. Par contre, les Belges ont repris goût aux longs voyages puisqu'ils ont entrepris plus de 800.000 périples hors de l'Europe, soit 12% de plus de que sur la période 2016-2019.

Les voyages au sein du plat pays ont également la cote, puisqu'il ressort qu'au troisième trimestre 2022, le nombre de voyages en Belgique (un peu plus de 2 millions) est même 26% plus élevé que la moyenne de ces mêmes trimestre entre 2016 et 2019. La mer du Nord, destination prisée des familles, est sans surprise la première sur le podium des lieux de vacances. En effet, 36% des voyages en Belgique ont eu lieu à la Côte.

Le poumon vert belge, l'Ardenne, représente quant à elle 27% des voyages au cœur du pays. Enfin, ce sont les bien connues "villes historiques" (Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Louvain, Malines, Liège, Namur, Charleroi et Mons) qui clôturent le trio de tête avec 12% des échappées. Ces dernières voient en outre leur fréquentation augmenter de 61% par rapport aux 3es trimestres 2016-2019. L'augmentation est présente à des degrés divers en Ardenne (+39%) et à la Côte (+5%).

Enfin, alors qu'ils étaient encore à la traine au début 2022, les voyages d'affaires confirment leur remontée et affichent une hausse de 13% par rapport aux 3es trimestres 2016-2019.