Météo: des éclaircies avant l'arrivée des nuages ce mercredi

Ce mercredi soir et cette nuit, la nébulosité sera souvent abondante bien que quelques éclaircies soient possibles sur l'ouest du pays. Le risque de précipitations se maintiendra surtout dans la moitié est, avec un risque de neige fondante sur le relief. Les minima seront compris entre 2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 degrés à la côte sous un vent de secteur ouest modéré, assez fort à la mer.

Jeudi, il fera souvent très nuageux avec de faibles pluies ou bruines intermittentes de l'est au centre principalement. Sur les régions proches de la France, toutefois, le temps restera souvent sec. Les maxima oscilleront entre 3 et 7 degrés en Ardenne et de 8 ou 9 degrés ailleurs. Le vent d'ouest sera modéré et à la mer parfois assez fort.