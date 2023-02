Racheter les chars que l’armée belge a revendus ? “Le prix est déraisonnable”, estime Ludivine Dedonder

On parle de missiles antiaériens et antichars, de mitrailleuses, des grenades, des munitions et de nombreux autres équipements militaires, a rappelé la ministre de la Défense au micro de LN24 ce mercredi matin.

La Belgique ne possède plus de chars d’assaut – l’armée a retiré ses derniers Leopard 1 du service en 2014 – et les demandes de l’Ukraine portaient sur des blindés plus récents. Notre pays n’a donc pas su répondre à cette demande.

La possibilité de racheter nos chars revendus, les M109, n’est pas envisageable. “Ils ont été vendus entre 10.000 et 15.000€ et on nous fait une offre à 500.000€. Je trouve la marge déraisonnable”, détaille Ludivine Dedonder. Ces appareils devraient également être rapidement disponibles et remis en état pour l’Ukraine, ce qui semble peu probable.

La ministre s’est également exprimée sur les problèmes de comportements inadéquats au sein de l’armée (sexisme, racisme, …). Un témoignage récent diffusé sur la VRT avait à nouveau mis en lumière ce problème. “D’abord, je voudrais qu’on ne généralise pas. La toute grande majorité des militaires ont un comportement irréprochable”, précise la ministre. “Cela étant, il y a des comportements inadéquats et là il faut absolument être ferme et intolérant. Il y a eu un plan de prévention. Si les comportements se poursuivent, c’est la tolérance zéro pour ce genre de cas”, promet-elle.