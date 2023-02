Un député N-VA customise sa voiture et y ajoute des plaques d’immatriculation rotatives: "J'ai voulu faire comme James Bond" (VIDÉOS)

Le député N-VA Michael Freilich a décidé de customiser sa voiture avec un système permettant de changer rapidement les plaques d'immatriculation. Selon ses dires, il pense qu'il est important d'utiliser sa plaque d'immatriculation P uniquement pour les occasions liées à sa fonction de député, et non, par exemple, pendant les vacances. Il a donc trouvé un système rotatif beaucoup plus pratique que le changement manuel des plaques d'immatriculation.