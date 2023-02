Généralement accidentelles, elles font suite à l'ingestion de mégots, de feuilles, de résine et de préparations culinaires à base d'herbe. Souvent, une prise en charge vétérinaire est nécessaire vu la gravité des symptômes rencontrés.

Fabienne Marchand, vétérinaire à Nivelles se souvient d'un exemple très concret rencontré dans son cabinet. "On m'a un jour amené un chien qui avait mangé les réserves de son propriétaire. Il ne tenait pas sur ses pattes, il tremblait, avait l'air hagard et présentait des troubles neurologiques. J'ai dû le mettre sous perfusion pendant 24 heures et il a finalement récupéré. Son propriétaire niait l'ingestion de cannabis mais son animal en présentait tous les symptômes", explique-t-elle. Souvent, les vétérinaires doivent tirer les vers du nez aux propriétaires concernés. Admettre que son chien a ingéré du cannabis par accident n'est en effet pas très avouable. "Vu le type de symptômes, en tant que vétérinaire on a de fortes suspicions sur le cannabis mais les propriétaires soutiennent généralement mordicus que ce n'est pas le cas. Dans ce cas précis, je savais que le propriétaire était consommateur donc il y avait très peu de doutes quant au diagnostic.", précise Fabienne Marchand.

Si l'ingestion de cannabis fait de réels dégâts, le simple fait de respirer la fumée d'un pétard peut aussi avoir des répercussions sur l'état du chien.

Par ailleurs, le cannabis peut aussi avoir un impact positif sur la santé de l'animal à condition d'être fourni dans un cadre médical et sous une forme bien spécifique. "La médecine vétérinaire utilise de plus en plus souvent des dérivés de cannabis sous forme de compléments alimentaires pour soigner la douleur chez l'animal. Depuis plusieurs années, le panel de produits disponibles s'élargit. Il y a également beaucoup de formations en cours sur la question. En quelques années à peine, il y a eu une vraie évolution", observe la vétérinaire.