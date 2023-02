En Flandre, 80% des taxes sur les résidences secondaires sont perçues sur la Côte

C'est à Coxyde que l'on estime que la taxe de résidence secondaire rapportera le plus: 17,9 millions d'euros. La station balnéaire applique un tarif de 1.027 euros pour un studio et de 1.239 euros pour les maisons et appartements plus grands. Le deuxième bénéficiaire le plus important est Knokke-Heist, avec une recette prévue de 14,1 millions d'euros. La taxe de deuxième résidence s'y élève à 790 euros.