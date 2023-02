La grippe aviaire détectée sur des mouettes mortes à Bruxelles

L'information a été confirmée par Bruxelles Environnement à Belga. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) recommande fortement, et dans la mesure du possible, la protection préventive des poulets et des oiseaux. Les quatre mouettes rieuses présentaient des symptômes nerveux qui ont fait soupçonner une grippe aviaire. Le Laboratoire national de référence pour la grippe aviaire, qui fait partie de Sciensano, a confirmé qu'il s'agissait bien de la grippe aviaire. Le virus est très contagieux pour les oiseaux et, dans certains cas, peut être transmis aux mammifères, comme dans le cas d'un renard se nourrissant d'oiseaux malades ou morts.