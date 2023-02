Météo: un temps toujours très nuageux attendu ce jeudi

Ce jeudi soir et cette nuit, de faibles pluies se maintiendront au sud du sillon Sambre et Meuse, où les nuages bas pourront encore limiter la visibilité sur le relief. Ailleurs, le temps sera sec avec quelques éclaircies depuis l'ouest.

Les minima s'échelonneront entre 3 et 8 degrés sous un vent modéré et au littoral assez fort d'ouest-sud-ouest à ouest. Vendredi, le ciel restera très nuageux à couvert avec de faibles précipitations par intermittence, généralement sous forme de bruine; celles-ci seront plus fréquentes sur les reliefs de l'Est où la visibilité sera parfois réduite par les nuages bas. Dans la région côtière, la couverture nuageuse pourrait laisser filtrer quelques éclaircies.

Il fera assez doux avec des maxima de 5 à 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et autour de 10 ou 11 degrés ailleurs.

Le vent sera modéré, de secteur ouest, avec des rafales autour de 50 km/h. Ce même type de temps devrait nous accompagner encore ce samedi.