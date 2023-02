Qatargate : “Avec l’épisode du Parlement wallon, le PS vit une séquence difficile”

Sur le plateau de 'Il faut qu’on parle” ce jeudi, Maxime Binet et ses invités sont d’abord revenus sur le mauvais état des routes sur notre territoire. Un véritable calvaire pour les automobilistes. “Dans 90 % des accidents, c’est plutôt le comportement humain qui est cause : l’alcool, la vitesse, la distraction”, dénonce toutefois benoît Godart, porte-parole Vias. L’utilisation du GSM au volant a notamment été soulignée comme étant l’une des causes principales des accidents sur la route. Pourtant, les amendes pour ce type de délits sont relativement “salées” comme le rappelle Jean-Marc Meilleur, ancien procureur du Roi.