Damien Ernst particulièrement virulent contre Tinne Van der Straeten : “Ne t’exprime plus jamais sur le nucléaire, arrête ton obsession”

Invité sur LN24 dans l’émission “Les Visiteurs du Soir”, celui que l’on qualifie parfois de “toutologue” a été questionné sur ce qu’il dirait à la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) si cette dernière se trouvait face à lui. Et son message n'était pas tendre.

”Arrête ton obsession anti-nucléaire, tourne la page, sois pronucléaire et réfléchis”, a envoyé Damien Ernst. Avant d’éclaircir sa pensée. Tinne Van der Straeten “a sabordé sa législature à cause de son obsession. Dans un contexte tendu au niveau de l’énergie, dans un contexte de réchauffement climatique, tu mets ça de côté, tu ne t’exprimes plus jamais sur le nucléaire.”

Contacté, le cabinet de la ministre n'a pas souhaité réagir.