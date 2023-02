Le futur tarif de la SNCB sera plus avantageux pour les jeunes et les seniors, assure Georges Gilkinet

À lire aussi

Le nouveau contrat de gestion de la SNCB prévoit la mise à disposition d'un billet spécifique pour chacune de ces deux catégories, toutes deux avec une réduction de 40% sur le billet standard.

Actuellement, les plus de 65 ans paient un prix fixe de 7,8 euros par aller-retour, tandis que les jeunes doivent débourser 7,1 euros par trajet, soit 14,2 euros l'aller-retour. Ces prix fixes vont être revus, ce qui devrait rendre les tarifs plus simples et plus transparents, selon la SNCB.

De nombreux trajets risquent cependant de devenir plus chers, surtout si la distance parcourue est importante, selon De Morgen et Het Laatste Nieuws.

Vooruit, le parti socialiste flamand, membre de la majorité fédérale, estime "inacceptable" cette augmentation imminente. "Les jeunes et les personnes âgées sont tout simplement très dépendants des trains pour se déplacer. L'intention ne peut pas être de toucher ces groupes cibles", souligne le député Joris Vandenbroucke. Que le prix à payer soit plus élevé en cas de longues distances ne tient pas la route, ajoute-t-il. "Si nous voulons lutter contre la congestion, l'idée est précisément que les gens prennent le train pour ces distances."

Du côté de la SNCB, on dédramatise. Des remises supplémentaires sont en effet en cours d'élaboration. L'objectif serait par exemple de rendre le trajet moins cher pendant les heures creuses. Les personnes qui voyagent régulièrement bénéficieraient en outre d'une sorte de "rabais de fidélité". "Ces réductions seront cumulées avec celle de 40%, de sorte que les nouveaux prix ne seront pas beaucoup plus élevés que les actuels", assure le porte-parole Dimitri Temmerman.

Un avis que partage le ministre de la Mobilité. "Les jeunes et les personnes âgées vont en fait être gagnants dans la nouvelle offre tarifaire", à en croire Georges Gilkinet. "Pour les longues distances, il y aura un prix maximum similaire au prix actuel. Pour les courts trajets, le prix sera déterminé en fonction de la distance et donc une forte réduction sera appliquée, avec une réduction supplémentaire durant les heures creuses. Ainsi, prendre le train ne fera que devenir plus avantageux."

Les principes de la politique tarifaire sont définis dans le contrat de service public, rappelle le ministre, et sont également complétés par des initiatives commerciales supplémentaires de la part de la SNCB. "Dans le but de rendre le train plus attrayant et plus accessible."