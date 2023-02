L’écriture manuscrite en perte de vitesse chez les enfants: des solutions existent pour les aider

”Les raisons de cette baisse de niveau sont diverses. Les enfants de maternelle travaillent de moins en moins la motricité fine à l’école : ils passent moins de temps à manipuler des objets, à jouer avec de la plasticine, à bricoler… À la maison, c’est pareil. Les enfants utilisent davantage les tablettes et téléphones et je peux le comprendre. Les parents sont fatigués par leur travail et ont moins de temps pour jouer avec leurs enfants. Résultat ? Ils exercent moins leur force physique. Les écrans peuvent avoir du bon mais il faut savoir les doser.” estime-t-elle.

Résultat ? L’écriture se fait moins précise, moins lisible et parfois même douloureuse et crée de nombreux complexes. “L’écriture, c’est une carte de visite. Quand elle est sale et désordonnée, la communication est entravée et c’est une vraie source de souffrance. Des études montrent que la cotation des profs est influencée par l’écriture de l’élève : un élève qui n’écrit pas lisiblement sera inévitablement pénalisé. Par ailleurs, écrire peut s’avérer douloureux. Il y a des douleurs qui peuvent être évitées en améliorant la posture”, affirme Klara Leclercq Bakes.

Des solutions existent pour réconcilier les enfants avec le plaisir d’écrire à la main. “Je conseille aux parents de laisser leurs enfants faire la vaisselle, de les faire transvaser un liquide d’une tasse à une autre, de préparer avec eux de la pâte à pizza ou à gâteau… En résumé, de favoriser les activités nouvelles pour que les enfants puissent faire un maximum d’expériences et développer leur tonus”, recommande Klara Leclercq Bakes. Pour les enseignants, les enjeux sont différents. “Des institutrices me contactent pour que je leur apprenne à apprendre à écrire aux enfants. Elles estiment que l’école ne les forme pas suffisamment à enseigner l’écriture. C’est un problème.”