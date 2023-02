Thomas Dermine fustige les propos de Bart De Wever : “Quel aveu d’échec flamboyant”

À lire aussi

Ses propos ont beaucoup fait réagir au sud du pays. Le co-président d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, a qualifié la position de Bart De Wever de “très dangereuse”, estimant qu’elle s’apparentait à la “fin de l’État de droit”.

Dans les colonnes de l’Echo, ce samedi, le socialiste Thomas Dermine a également fustigé les déclarations du nationaliste flamand. “Quel aveu d’échec flamboyant, a commenté le Carolo. Je ne comprends pas cette fascination pour Bart De Wever.”

”À part avoir construit sa propre personæ, il s’est tellement isolé qu’il n’a plus aucun partenaire en dehors de l’extrême droite et plus qu’une façon de réaliser ce pour quoi il se bat depuis 20 ans : agir hors de la loi, a poursuivi le secrétaire d’État à la Relance. C’est incroyable. Il y a un génie chez lui, mais d’un point de vue de la realpolitik, de la construction de rapports de force et d’alliances, c’est un échec absolu. Après 20 ans de bruit et de pouvoir, il vient nous dire qu’il est en échec complet.”