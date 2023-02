Météo: ciel gris avec de faibles pluies avant le retour d'un temps sec

Le ciel sera d'abord très nuageux au matin et une zone de (faibles) pluies progressera vers le sud-est, annonce l'IRM à l'aube. A l'arrière, le temps redeviendra sec avec des éclaircies, déjà en cours de matinée sur le nord-ouest du pays et plutôt l'après-midi sur le centre. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les nuages resteront prédominants durant une bonne partie de la journée et quelques averses (hivernales) pourront encore se produire l'après-midi. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés dans l'ouest. Le vent deviendra modéré à assez fort, et à la mer parfois fort, de secteur nord avec des rafales de 50 à 60 km/h. En fin de journée, il diminuera progressivement.