Avec le premier invité du jour, Paul Dewandre, l'auteur du spectacle "les hommes viennent de mars, les femmes de Vénus", le débat s'est tourné vers un phénomène qui prend de l'ampleur en Belgique, le polyamour. "Est-on fait pour vivre avec la même personne ? Je ne sais pas. Lors d'un de mes spectacles, le public a ovationné un couple marié depuis 43 ans. Comme quoi on accorde beaucoup de valeur à cet amour à deux."

Ensuite, le débat s'est tourné vers le régime politique de la Belgique. La monarchie est-elle 'has been' ? Pour Alexis Carantonis, rédacteur en chef de Dh.be, on ne peut pas en vouloir au Roi. "Même le plus anti-monarchiste des Belges n'a pas grand chose à reprocher au roi Philippe. Il y a très peu d'ingérence du pouvoir royal sur le quotidien des Belges."

Pour terminer l'émission, l'équipe de Maxime de Binet s'est penchée sur un sujet qui fait l'actualité de la Belgique depuis un certain temps, la cocaïne. Pour discuter de la possible légalisation de la cocaïne, qui d'autre que la juge Anne Gruwez, sommité du milieu judiciaire. "La cocaïne se démocaratise énormément. Quand j'entends le débat sur la cocaïne, ça me rappelle celui sur l'avortement ou la cigarette. Le plus important est que l'on en parle", conclut-elle.