"Il faut qu'on parle": "J'en ai marre d'entendre des gens nous dire ce qu'on peut faire ou ne pas faire"

Le tremblement de terre qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, est au coeur de l'actualité. Georges Dallemagne, député chez Les Engagés, affirme qu'en matière de secours, on ne connait qu'une partie de la situation réelle sur place. Pour Nawal Bensalem, rédactrice en cheffe adjointe de La DH/Les Sports +, explique que si les secours sont lents, c'est en partie à cause des politiciens qui trainent.

À lire aussi

Sur l'insécurité des trains dans le pays, Pierre Lejeune, président de la CGSP Cheminots demande à ce que les agresseurs soient punis comme il se doit.

À lire aussi

En fin d'émission il a été question de la série "1985" qui relate les événements des tueries du Brabant. Luc Hennart, président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles, furieux, estime que le scénariste a dépassé les limites de ce qu'on peut faire dans le non-respect de la vérité.

Pour Roda Fawz, comédien qui incarne Madani Bouhouche, cette fiction a le droit d'exister: "J'en ai marre d'entendre des gens nous dire ce qu'on peut faire ou ne pas faire", s'exclame-t-il.