Paul Magnette a-t-il dérapé en interview ? “Ce ne sont en tout cas pas des paroles qu’on attendrait d’un grand intellectuel”

C’est dans une interview pour le magazine “Dag Allemaal” que Paul Magnette a prononcé cette phrase qui n’est pas restée sans réactions : “Les Flamands doivent toujours travailler dur, les Wallons aiment profiter de la vie. Est-ce si mal ?”. Le président du PS, plus gros parti politique au sud du pays se justifie sur son compte Twitter. On peut y lire : “Prendre la chute d’une blague pour une déclaration politique, où est-on ? ! Confirmation qu’il n’y a pas de place pour le second degré en politique. Et encore moins quand on fait exprès de ne pas comprendre”.