Annoncé comme l'un des candidats au poste de Premier ministre, Paul Magnette ne fait pas l'unanimité, notamment auprès des nationalistes flamands. Ils n'accepteraient l'idée que si le confédéralisme s'appliquait en Belgique. Mais pour le Wallon, c'est inenvisageable. "Le confédéralisme signifie la fin de la Belgique. Si vous divisez la sécurité sociale, il ne vous restera pas de pays. Alors pourquoi la N-VA veut-elle encore garder la Belgique ? Simple: parce qu'ils veulent Bruxelles."

Entre les deux chefs de parti, il existe beaucoup de différences idéologiques. Mais dans leur fonction de bourgmestre de grande ville, ils sont tout les deux amenés à combattre un fléau, la drogue. "Je peux lui reprocher beaucoup de choses, mais pas son combat contre la drogue. Anvers possède un port mondial, qui s'avère crucial pour le transit de la drogue. Nous devons nous attaquer à ce phénomène au niveau national et international, et c'est ce que nous faisons", poursuit-il.

L'un des sujets les plus clivants entre les Flamands et les Wallons a été également abordé lors de l'interview: le chômage. Comment Paul Magnette explique-t-il une telle différence entre le sud et le nord du pays? Le socialiste invoque la destruction de l'industrie dans les années 60.

"Jusque dans les années 1960, la situation était inversée et la Flandre pauvre bénéficiait de la solidarité belge. J'ai l'impression que les Flamands en veulent parfois trop. Je le comprends d'une certaine manière : pendant des siècles, il y a eu de la pauvreté, et il est apparemment dans les gènes de travailler aussi dur que possible", explique Magnette avant de confirmer le cliché: "Pourquoi attendre si longtemps avant de goûter au bonheur, se demandent de nombreux Wallons. Les Wallons préfèrent profiter de la vie. Est-ce si mal ?"