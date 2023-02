Séisme en Turquie et Syrie: la Belgique envoie une équipe de soins d'urgence

Depuis lundi les équipes européennes de recherche et sauvetage mobilisées en Turquie se multiplient. Dans un tweet publié mardi matin, le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcic fait état de 27 équipes actives : 25 équipes de recherche et deux équipes médicales d'urgence. Au moins 1 150 sauveteurs et 70 chiens de sauvetage européens ont été mobilisés.

À lire aussi

La Belgique se prépare quant à elle à envoyer une équipe médicale d'urgence (Emergency Medical Team, de B-Fast) comme elle l'a annoncé mardi en soirée. Notre pays va mettre en place et doter en personnel un hôpital de campagne en Turquie afin de fournir l'assistance médicale nécessaire à la population locale et de soulager la pression sur les hôpitaux turcs. 10 000 sacs de couchage seront également envoyés, a rapporté le ministère des Affaires étrangères mardi soir. Mercredi, une équipe de reconnaissance partira pour voir sur le terrain où l'hôpital de campagne peut être installé. Une équipe partira ensuite ce week-end pour mettre en place l'ensemble de l'hôpital de campagne et jeudi prochain au plus tard, l'ensemble de l'hôpital de campagne devrait être actif.

L'hôpital de campagne que notre pays envoie en Turquie peut traiter plus de 100 patients par jour et accueillir au moins 20 patients pour passer la nuit en observation. L'équipe sera composée de médecins belges spécialisés dans la chirurgie d'urgence, soutenus par des infirmiers d'urgence et d'autres profils médicaux spécifiques. L'équipe sera en mesure de pratiquer des opérations chirurgicales sur place et d'offrir d'autres formes d'assistance médicale vitale.

L'hôpital de campagne doit veiller à ce que les hôpitaux turcs existants soient relevés. En effet, après un tel séisme, le système de santé reste sous pression pendant des semaines. En fonction des besoins sur le terrain, l'équipe restera donc sur place pendant plusieurs semaines. L'équipe totale sera composée de 70 à 80 personnes.