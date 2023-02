Pour la bourgmestre, cette boutique ne devrait pas s’installer dans ce coin-là. “Il n’est pas question de remettre en cause la liberté d’entreprendre et de commerce mais bien de poser un encadrement face à ce type d’établissement qui organise des activités pornographiques. À moins de 200 mètres d’un club de foot avec de jeunes enfants, non loin d’une école de danse, d’une école… Vous voyez le tableau?!”

Face à la polémique, le propriétaire de l’établissement a tenté d’atténuer les débats. “La devanture est devenue une boutique 'de charme' plutôt qu’'érotique' et elle est un 'love shop' au lieu d’un sex-shop”, révèlent nos confrères du Soir.

Selon Florence Reuter, une alternative pourrait être trouvée afin que les communes puissent mieux encadrer ce type d’activités, “en donnant les mêmes possibilités que pour les magasins de nuit par exemple, avec des critères d’installation”.

Pour David Clarinval, la solution se trouve ailleurs. “Une approche locale, via un règlement de police fondé sur l’ordre public et les bonnes mœurs, serait plus appropriée”, rapporte le Soir.

Bientôt le nouveau “love-shop” de Waterloo pourra accueillir de nouveaux clients à moins qu’une nouvelle péripétie ne vienne chambouler l’affaire.