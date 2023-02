Météo: la journée sera à nouveau froide et ensoleillée

Le vent sera dans l'ensemble à nouveau faible de secteur sud-est. Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. En seconde partie de nuit, de nombreux nuages d'altitude envahiront toutefois le pays par le nord-ouest. A l'aube, des champs de nuages bas s'inviteront sur l'ouest. La nuit sera froide avec des minima qui oscilleront entre -8 et -2°C, sous un vent faible de sud-est tournant au sud. Jeudi, la journée commencera avec encore beaucoup de soleil alors que la nébulosité augmentera graduellement sur le nord-ouest. Il fera tout de même sec à quelques gouttes près. Les maxima seront compris entre 3°C en Hautes-Fagnes et 6 ou 7°C sur l'ouest. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest. Le mercure devrait gagner quelques degrés durant le week-end et la semaine prochaine. (Belga)