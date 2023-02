Policiers et pompiers témoignent au procès des attentats de Bruxelles: "Je m'attendais à tirer à tout moment"

Les tout premiers intervenants sur les lieux des attentats du 22 mars 2016 à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek sont revenus mercredi après-midi devant la cour d'assises de Bruxelles afin que les parties (parties civiles, défense et ministère public) puissent leur poser d'éventuelles questions concernant leur témoignage, qui a eu lieu au début de la présentation de l'enquête, en décembre et début janvier.