La Ligue Royale pour la Protection des Oiseaux a besoin d’aide: "Le montant des devis est de 75 000 euros"

“En attendant de trouver un lieu pour notre nouveau centre bruxellois, d’avoir les permis de bâtir et de faire les travaux, on a décidé de rénover les bâtiments actuels. On va devoir refaire les volières extérieures, changer des portes, l’éclairage... On a plusieurs modifications à faire. On a demandé des devis et les montants annoncés sont de 75 000 euros. On a demandé des subsides qui couvriront une partie des dépenses mais pour le reste, on a décidé de lancer un appel aux dons”, explique Jean-François Buslain, directeur de l’association.

L’année passée, le seul centre bruxellois de prise en charge d’animaux sauvages a accueilli 3 456 animaux en détresse. Un record. “Les gens ne se rendent pas compte de la richesse de la faune sauvage à Bruxelles. L’année passée, il y a des jours on on a enregistré plus de cinquante entrées. Des gens faisaient la file devant le centre. Il y a des personnes qui n’hésitent pas faire des kilomètres en voiture pour nous amener des animaux en détresse.”, constate-t-il.

Outre la gestion de son centre de soins, la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux mène des actions de lobbying. “Nous souhaitons continuer à soutenir le Collectif Stop Dérives Chasse. De nouveaux moyens financiers sont nécessaires pour maintenir la pression et obtenir des avancées en vue des échéances électorales 2024. Nous poursuivons aussi nos actions en vue de défendre corvidés, perdrix, ramiers dans le collimateur du monde de la chasse et des agriculteurs. Enfin, nous lançons cette année un programme ambitieux de formation, d’éducation et de sensibilisation aux oiseaux et à la faune sauvage, en collaboration avec Les Cercles des Naturalistes de Belgique.”