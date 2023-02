Le dossier d'expulsion de Robert Beijer, cité dans l'affaire des Tueurs du Brabant, est au point mort : "Un véritable abus de droit"

IFQP : “On a beaucoup entendu parler de Robert Beijer mais nous n’avons jamais eu le moindre élément le concernant”

Chaque jour, entre 17h et 18h sur LN24, Maxime Binet anime le (parfois vif) débat sur LN24, dans l’émission “Il faut qu’on parle”. Au programme de l’émission : des sujets de société, qui font débat, et sont également traités sur DH. be.