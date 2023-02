Vu que les donneurs se font de plus en plus rares chez nous alors que les demandes augmentent, la Belgique importe à l’étranger, notamment au Danemark.

Dans la course à la semence, la Belgique fait face à une pénurie de donneurs de sperme: "Deux tiers de nos stocks sont importés au Danemark"

En Belgique, on estime que deux banques du sperme sur trois doivent importer des semences masculines depuis le Danemark. Les donneurs se font en effet de plus en plus rares alors...