Egbert Lachaert presse de s'atteler au projet de réforme fiscale de la Vivaldi

Il mine ainsi le projet de réforme attendu du ministre des finances Vincent Van Peteghem (CD&V) et les ambitions fiscales de son propre gouvernement. "La grande réforme qui fait plaisir aux gens, et avec laquelle vous réduisez les impôts, sera pour plus tard", estime M. Lachaert qui repousse cette ambition vers un prochain gouvernement après les élections de 2024.

Le président des libéraux flamands a toutefois nuancé le propos samedi matin sur Twitter : "Enterrer la réforme fiscale, pas du tout '", a-t-il écrit sur le réseau social. "Si vous voulez une réforme fiscale en 2024, vous devez la démarrer MAINTENANT (écrit en majuscule, ndlr). Nous allons soutenir maintenant la première étape. Mais cela ne devrait pas être une opération blanche avec des conséquences fâcheuses." Le président du CD&V Sammy Mahdi a salué cette précision : "Le titre ne reflète pas du tout ce que tu dis. Frustrant", a-t-il répondu sur le réseau social.

⁦@Nieuwsblad_be⁩ - fiscale hervorming begraven? Helemaal niet👇



Als je een fiscale hervorming in 2024 wil moet je er NU aan beginnen. Eerste stap nu zullen we ook steunen. Het mag alleen geen vestzak broekzak operatie zijn met ongelukkige gevolgen. https://t.co/GXQIKnebb9 — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) February 11, 2023