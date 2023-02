Le greffe du Parlement wallon est-il le pays du harcèlement ?

Un jeune belge sur cinq a déjà reçu une photo à caractère sexuel non désirée

Un jeune belge entre 15 et 25 ans sur cinq a déjà reçu une photo à caractère sexuel (ou "dickpic") sans y avoir consenti, ressort-il d'une étude commandée par la secrétaire d'État à l'Égalité des genres, à l'Égalité des chances et à la Diversité, Sarah Shlitz, et publiée mardi, à l'occasion du Safer Internet Day. 21% des jeunes hommes et 9% des jeunes femmes déclarent par ailleurs connaître quelqu'un qui est en possession d'images d'eux nus.