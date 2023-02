Séismes en Turquie et en Syrie : Une équipe logistique de B-FAST a décollé vers la Turquie

L'avion doit atterrir dans l'après-midi à l'aéroport d'Incirlik, dans la ville turque d'Adana, à 200 kilomètres de la métropole de Gaziantep, durement touchée par les séismes. Depuis Adana, il faudra compter 8 bonnes heures de route en camion pour atteindre Kirikhan, dans la province de Hatay, où doit être installé l'hôpital de campagne.

L'établissement accueillera divers services et sera notamment équipé d'une salle d'opération, de scanners RX, d'un laboratoire médical et d'une pharmacie. Une aile pédiatrique est également prévue ainsi qu'un espace pour les accouchements et la gynécologie.

Au final, l'hôpital s'étalera sur une superficie de 6.000 mètres carrés, équivalente à la taille d'un terrain de football.

Un nouveau vol avec une soixantaine de personnes (médecins et du personnel soignant) est programmé pour mardi prochain, selon le calendrier établi. Si bien qu'à partir de jeudi, l'hôpital devrait être pleinement opérationnel : 100 personnes par jour pourront y être soignées et une vingtaine de lits seront mis à la disposition des patients nécessitant une plus longue hospitalisation.

Le gouvernement fédéral a dégagé un montant de 8 millions d'euros pour cette opération.

