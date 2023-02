Le ciel sera gris et brumeux avec du brouillard et des nuages bas. Quelques fines bruines résiduelles seront encore possibles. Cet après-midi, quelques rayons de soleil feront leur apparition sur le sud-est du pays, mais la grisaille persistera dans les autres régions. Les maxima varieront entre 7 degrés dans les Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés en Basse Belgique. Ces valeurs pourront être inférieures en cas de brouillards tenaces. Le vent faible de direction variable s'orientera au sud- est. Dans le sud du pays, il deviendra modéré d'est. (Belga)