Georges-Louis Bouchez va se mesurer à l’entraînement le plus dur du monde dans la nouvelle émission télévisée Special Forces

Au cours de ce programme télévisé, onze personnalités se rendront au Maroc où elles se mesureront à l’entraînement militaire des forces spéciales, réputé pour être le plus dur au monde. Plusieurs noms ont déjà été révélés comme celui du présentateur Koen Wauters, l’ancienne star du basket-ball Ann Wauters et, plus étonnant, celui de Georges-Louis Bouchez !