IFQP : Tant que quelqu’un n’abîme que lui-même, passe encore. Mais quand on atteint à la vie d’autres personnes, c’est inacceptable”

Michel Kacenelenbogen, directeur du théâtre “Le Public”, estime que le nombre d’artistes comme Palmade prenant des drogues n’excuse rien : “Tant que quelqu’un n’abîme que lui-même, passe encore. Mais quand, par son attitude, on atteint à la vie d’autres personnes, c’est inacceptable.”

Il estime cependant que le milieu artistique reste fragilisé : “Pour être artiste, il faut une certaine sensibilité. Je ne veux pas faire de règle générale trop bête mais il faut être aussi en contact avec la réalité du monde, qui est de plus en plus violent, certaines personnes très fragiles face à cette réalité, n’ont pas d’autre solution pour y échapper que de se droguer.”

Thibaut van Hoof, quant à lui, explique que les chiffres des consommateurs de cocaïne explosent. En effet, en 2021, 13 500 personnes ont été verbalisées. “Je pense que la cocaïne se démocratise. Il ne faut pas aller très loin et chercher longtemps pour trouver soit quelqu’un qui a soit déjà pris de la cocaïne, soit pour trouver soi-même de la cocaïne. C’est très interpellant de voir comment ça rentre dans les ménages.”

Manuel Abramowicz a ensuite abordé le thème de l’extrême droite, nourrie par les discours des parlementaires : “Ceux qui jouent avec le feu sur le plan idéologique, comme le Vlaams Belang, ont une part de responsabilité chez les personnes parfois instables chez qui les propos de cette extrême droite parlementaire résonnent et qui passent à l’acte.”

Gilles Vanden Burre ne considère pas qu’il existe de menaces terroristes autres que celles de l’extrême-droite en Belgique : “Aujourd’hui, la menace la plus prononcée reste celle de l’extrême droite qui est une menace liée au fanatisme religieux islamiste. Ou alors ce sont des menaces liées à des conflits extérieurs, qui représentent également une plus petite proportion.”

En revenant sur les préservatifs rendus gratuits en France, Thibaut van Hoof raconte une anecdote soutenant la nécessité de rendre ces contraceptifs gratuits en Belgique : “Quand j’ai eu mes premiers rapports sexuels, la façon de l’annoncer à mes parents, ça a été financier. Je payais mes préservatifs au début mais je me suis rendu compte que ça coûtait cher et j’ai été obligé de le dire à mes parents 'voilà j’ai des rapports sexuels, est-ce que vous pouvez m’aider à acheter des préservatifs' mais ce discours n’est pas possible dans toutes les familles et la gratuité permet de protéger son anonymat dans ces situations.”

Yves Van Laethem déplore qu’on “ne fournisse pas l’information nécessaire chez les jeunes, ce qui les rend moins sensible.”