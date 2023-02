Météo : Début de semaine ensoleillé sous des températures encore à deux chiffres

Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé avant la formation de brouillard, parfois givrant. Le risque semble probablement plus marqué au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima oscilleront entre -2 et 2°C, sous un vent faible de secteur sud, et plutôt modéré de sud à sud-est en Haute Ardenne.