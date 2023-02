Ski, parapente, vélo ou pêche dans un espace de 3500m²: un centre sportif basé sur la réalité virtuelle va ouvrir à Hasselt

Un espace de 3500 mètres carrés sera dédié à la pratique sportive en utilisant la réalité augmentée ou virtuelle. On pourra donc s’initier à différent sport, même les plus extrêmes, une solution idéale pour ceux qui craignent de se lancer dans le grand bain. Au total, plus de 50 sports seront accessibles dans cet espace grâce aux nouvelles technologies qui ouvrira normalement au printemps 2023 et qui sera le plus grand d’Europe. Outre les sports déjà cités, on peut aussi parler du curling, du cricket, du darts, de la Formule 1, de la danse, du saut à l’élastique, de l’escalade ou encore du golf.

Un espace de 3500 mètres carrés, pour plus de 50 sports disponibles grâce à la réalité virtuelle. ©Sparkx

Derrière ce projet, on retrouve environ 25 entrepreneurs flamands, dont le CEO Mathieu Renier et un actionnaire qui n’est pas inconnu du grand public puisqu’il s’agit de Mousa Dembele, l’ancien Diable Rouge. “Sparkx, c’est bien plus que la découverte du sport. L’élément de jeu numérique garantit que le sport n’est pas seulement amusant. Les jeux mettent les athlètes au défi en matière de coordination, d’agilité, d’endurance, de force et de vitesse. De plus, nous pouvons également compter sur les nombreuses années d’expertise de notre partenaire belge KCC, un concepteur de parcs à thème qui a déjà contribué à la construction d’environ 250 parcs à thème dans le monde”, déclare le co-fondateur Mathieu Renier.