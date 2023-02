”La stratégie de Georges-Louis Bouchez est de séduire la Flandre pour se rendre indispensable au Fédéral en 2024”

Trois thèmes ont été abordés durant les 50 minutes d’émission :

- Saint-Valentin : Une obligation, le cœur sur la tempe ?

- Téléréalité : Nos politiques et Nabilla, même combat !

-Pierre Palmade : à quoi va-t-il devoir faire face maintenant ?

Les chroniqueurs qui se sont succédé à tour de rôle sur le plateau pour débattre autour de ces trois sujets étaient Charlotte Leemans, psychologue et sexologue clinicienne, Frédéric Chardon, journaliste politique à la Libre Belgique, Olivier Maingain, bourgmestre de Woluwé-Saint-Lambert et ancien président de Défi, Pierre-Yves Paque, journaliste à la Dernière Heure/Les Sports et Luc Hennart, président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles.

Concernant la fête de la Saint-Valentin, la question de savoir si cette fête ne serait pas le mensonge du XXIe siècle à une époque où tout le monde se sépare, Charlotte Leemans évoque le manque de temps passés à deux des couples actuels. “Souvent quand les couples consultent en sexologie parce qu’ils ont des problèmes, c’est souvent par manque de temps et ça, c’est le problème du siècle pour les couples, c’est qu’ils sont pris par le temps.”

Pour le sujet sur la téléréalité et la participation de politiciens qui cherchent à tout prix à avoir le plus de visibilités possible dans le pays par tous les moyens possibles, Olivier Maingain estime que la politique n’avance pas dans la bonne direction. “Si vous faites des tweets à tout bout de champs comme certains responsables politiques pour commenter plus que pour proposer et trouver les réponses aux attentes des citoyens à un moment donné il y aura un phénomène de lassitude. Cela ne fait pas avancer la démocratie.”

Frédéric Chardon estime quant à lui que la tactique actuelle de Georges-Louis Bouchez est de plaire en Flandre “Et cela marche à mort”, débute le journaliste politique de La Libre. “Il a envie que le MR reste au pouvoir au Fédéral et comment restera pouvoir au Fédéral pour un parti comme le MR ? C’est en séduisant la Flandre qui a le cœur qui bat à droite depuis longtemps.”

Une tentative de séduction qui ne doit pas plaire au parti de l’Open VLD, le parti frère flamand du MR, Frédéric Chardon estimant même qu’il s’agit d’un très gros problème pour eux. “Cela a provoqué une crise assez incroyable il y a quelques semaines dans la famille libérale car l’Open VLD a vraiment pris ombrage des propos assez hostiles d’Alexander De Croo avec des propos de Georges-Louis Bouchez allait prononcer sur tous les plateaux et dans toutes les émissions politiques. Évidemment cela leur pose problème et cette stratégie pour 2024 de Georges-Louis Bouchez c’est de se rendre indispensable au pouvoir au Fédéral.”

Pour l’affaire Pierre Palmade, qui semble prendre du temps à s’éclaircir tant les informations officielles manquent, Luc Hennart estime que cela est tout à fait normal. “Je suis de plus en plus dérangé par la circonstance que la discrétion ne soit plus de mise de façon générale. Une enquête doit se dérouler à l’abri des regards extérieurs.”