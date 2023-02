Dans De Standaard, le recteur de la KU Leuven et celui de l’Université de Gand (UGent) verraient d’un bon oeil l’augmentation des frais d’inscription de 300 à 400 euros. Pour celui de l’UAntwerp, ce prix devrait augmenter de 60 % pour les familles plus aisées. Et ceux qui ont moins de moyens devraient payer moins.

Le recteur de l’Université d’Anvers, Herman Van Goethem, estime que l’argent gagné en augmentant le coût des frais d’inscription doit être injecté dans l’entretien des bâtiments. “D’ici dix ans, les universités flamandes menacent de ressembler à un pays d’Europe de l’Est : avec des bâtiments vétustes et un éclairage qui ne fonctionne pas”, confie-t-il au Standaard.

La proposition des trois recteurs a été très mal reçue du côté de Ben Weyts (N-VA). Le ministre flamand de l’Éducation estime qu’il ne faut pas “laisser les frais d’inscription des étudiants dépendre encore plus du revenu des parents”.

Et pour les étudiants, c’est niet également. “Ce n’est sûrement pas parce que le gouvernement ne tient pas ses promesses que les étudiants doivent le résoudre”, a réagi Julien De Wit, président de l’Association flamande des étudiants.