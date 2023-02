Météo: début de journée au frais avant l'arrivée du soleil sur tout le pays

La journée de mardi débutera avec des températures proches de 0°C et de la grisaille matinale, surtout dans l'ouest du pays et le long de la frontière des Pays­-Bas. Ensuite, le soleil s'imposera partout et les maxima se situeront entre 10 et 14°C, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera faible de secteur sud. En Ardenne, il sera parfois modéré de sud­-est.