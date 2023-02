De la pluie annoncée ces prochains jours mais cela ne suffira pas : la sécheresse pointe déjà le bout de son nez

Décidément, on va d’un extrême à l’autre ces derniers mois. Après les records de températures de la fin du mois de décembre et du début du mois de janvier, on a ensuite connu une période particulièrement pluvieuse, avec des risques d’inondations important en certains endroits. Le mois de janvier a d’ailleurs été un de plus sombre jamais enregistré, mais le soleil est revenu en février. Cela fait du bien au moral, mais voilà que des problèmes de… sécheresse pointe déjà le bout de son nez. “On se souvient que le début de cette année 2023 avait été marqué par des précipitations très abondantes qui avaient même brièvement fait ressurgir localement la crainte d’inondations, pointe Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Mais depuis la situation a bien changé,...

