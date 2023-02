La Cour constitutionnelle a décidé de se pencher sur le sort d'Olivier Vandecasteele

Arrêté le 24 février 2022 à Téhéran, cet humanitaire, qui a été employé de plusieurs ONG en Iran pendant six ans, a été condamné à un total de 40 ans de prison pour "espionnage", et devrait en purger 12,5 ans, selon les autorités iraniennes.

Pour ce tournaisien de 42 ans, qui a aussi été condamné à 74 coups de fouet, l'enjeu est "de voir sa vie protégée" et "la fin du traitement inhumain et dégradant qu'il subit", a expliqué à l'AFP Me Olivia Venet, avocate de la famille.

L'audience de plaidoiries est prévue mercredi à 14H00 (13H00 GMT).

La bataille juridique - complexe - tourne autour d'un traité belgo-iranien "sur le transfèrement de personnes condamnées".

Voté en juillet 2022 par le Parlement belge, il a également été ratifié par Téhéran.

Mais à Bruxelles le texte a été attaqué devant plusieurs juridictions par des opposants iraniens en exil, qui y voient la porte ouverte à la remise à Téhéran d'un de ses ressortissants condamnés en Belgique pour terrorisme, Assadollah Assadi.

Ce diplomate de 51 ans, considéré comme un agent du renseignement iranien, a été reconnu coupable d'avoir fomenté un projet d'attentat à l'explosif qui devait viser un rassemblement du Conseil national de résistance iranienne (CNRI) en 2018 près de Paris.

Dans cette procédure menée par la justice antiterroriste, M. Assadi a été condamné à 20 ans de prison en 2021 à Anvers (nord), ce qui a été vivement dénoncé par l'Iran.

Etat de santé qui s'aggrave

Face à cette situation, le gouvernement belge et la famille Vandecasteele comptent faire valoir l'urgence d'obtenir la libération du travailleur humanitaire.

Depuis des mois sa famille ne cesse de dénoncer ses conditions de détention, "à l'isolement complet", et d'alerter sur son état de santé qui s'aggrave. Il a perdu 25 kg, d'après ses proches.

Sa situation a ému l'opinion publique. Une pétition lancée par Amnesty International Belgique comptait mardi plus de 132.000 signatures. Le ministre belge de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a promis de "tout faire" pour sa libération.

Concrètement, les avocats de l'Etat belge et de la famille de l'otage doivent trouver mercredi les arguments juridiques pour retourner en leur faveur l'opinion des juges constitutionnels.

Le 8 décembre 2022, la même Cour avait en effet "suspendu" le traité de transfèrement. Elle avait estimé que la perspective du retour en Iran d'un homme soutenu par le régime et condamné pour terrorisme constituait "une atteinte au droit à la vie" des opposants. Un droit protégé par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

La Cour constitutionnelle avait relevé que "la Belgique sait ou doit savoir que", si le traité est appliqué dans ce cas, "l'Iran n'exécutera pas effectivement cette peine".

Mais désormais les juges doivent aussi considérer "le droit à la vie" de M. Vandecasteele, clame-t-on dans son entourage.

M. Assadi sera accessible à la libération conditionnelle dans deux ans, quand il aura effectué un tiers de sa peine. "Il pourrait alors être expulsé, mais à ce moment-là M. Vandecasteele ne sera peut-être plus en vie", souligne Me Venet, insistant sur "l'urgence" de pouvoir bénéficier d'un traité applicable.

Après l'audience de plaidoiries, la Cour devra rendre sa décision au plus tard le 8 mars, à l'échéance des trois mois après la suspension de la loi.