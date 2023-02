Un moment-choc et une tragédie familiale pour les proches et pour les collègues de celui qui travaillait pour la RTBF depuis plus de 20 ans.

Pendant le journal télévisé, on a senti une très vive émotion au moment où Ophélie Fontana a voulu lui rendre hommage. En fin de JT, la voix tremblante, la journaliste a essayé de faire du mieux qu’elle pouvait. “Nous devons vous faire part du décès de notre collègue journaliste, Alain Dremiere”, a-t-elle commencé, tant bien que mal. “La rédaction de la RTBF est en deuil aujourd’hui. Alain travaillait chez nous depuis 20 ans. Ça a toujours été un homme passionné, depuis ses débuts sur les bancs de l’université où je l’ai côtoyé pour la première fois. Nous sommes très tristes aujourd’hui. Nous pensons très fort à sa femme, à ses filles et à sa famille.”

Marié et père de famille, Alain Dremiere était également le rédacteur en chef “digital”. “Face à ce drame, l’heure est à la tristesse et au recueillement, par respect de ce qu’il a été, de sa famille et de ses nombreux amis et nombreuses amies”, a communiqué la RTBF, ce mercredi matin.