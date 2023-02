Anvers bien placée dans le classement des "Villes européennes du futur" du Financial Times

Le rapport fDi annuel examine les endroits les plus prometteurs en Europe pour les investisseurs. Pour la première fois, la ville d'Anvers figure dans plusieurs classements de villes de moins de deux millions d'habitants, note-t-elle et ce, dans six des sept sous-catégories : la connectivité, le potentiel économique et le capital humain, notamment. Par contre, elle ne fait pas partie des dix villes européennes "les plus rentables".