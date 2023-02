Haro sur le projet d’interdiction de la pub pour les jeux de hasard

“Faux”, rétorque l’Association belge des opérateurs de jeux de hasard (Bago), pour laquelle “aucune étude ne permet de fonder la logique d’une interdiction totale”. Les opérateurs se basent sur l’avis de la Commission des jeux de hasard, le régulateur du secteur. Celle-ci, favorable à un renforcement des restrictions en matière de publicité, estime qu’une interdiction aurait pour seul effet de profiter aux 350 sites de jeux illégaux opérant sur Internet – la publicité en ligne étant plus difficile à freiner. En outre, les opérateurs légaux soupçonnent le ministre de vouloir faire passer une réglementation qui avantage la Loterie Nationale, entreprise publique.

Mais les opérateurs de jeux ne sont pas les seuls à être vent debout contre le projet. Dans un communiqué diffusé jeudi, l’ensemble des médias et des clubs sportifs belges (petits et grands) dénoncent une mesure “qui ne permet pas de lutter contre la dépendance” mais les priverait de revenus cruciaux.

S’ils critiquent le projet du ministre de la Justice, tous ces acteurs (opérateurs, médias, clubs sportifs) y vont aussi de leurs propositions pour lutter contre la dépendance au jeu.

D’abord sur la forme, en proposant une véritable concertation avec tous les opérateurs concernés, dont la Commission des jeux de hasard, pour renforcer la sensibilisation à l’égard des groupes à risque.

Cinq propositions concrètes

Sur le fond, ensuite, avec une série de propositions autour d’un cadre d’autorégulation strict. Avec cinq axes en particulier. Un, une restriction du contenu publicitaire, la publicité devenant à l’avenir limitée à des formules de parrainage avec un logo et un message n’incitant pas directement au jeu ; deux, une restriction concernant le volume de publicité et le temps de diffusion sur les médias audiovisuels – par tranches de 5 secondes/heure entre 20 heures et 1 heure du matin, en excluant les périodes de directs sportifs ; trois, une réduction du volume de publicité dans les médias papier et une interdiction des messages intrusifs sur les médias en ligne ; quatre, une utilisation de la publicité personnalisée, en excluant les groupes à risques (jeunes, joueurs exclus…), et cela sous le contrôle d’un organisme indépendant garantissant la confidentialité des données ; cinq, par la diffusion de campagnes de sensibilisation et d’avertissement lors de tout message de parrainage par un opérateur légal.