La police fédérale de la route s'aide d'une antenne DSRC pour des contrôles à distance

Le tachygraphe est un appareil électronique intégré aux véhicules, qui permet d'enregistrer plusieurs informations comme le temps de conduite et de repos du chauffeur, mais aussi la vitesse du véhicule ou encore la distance parcourue.

"L'antenne peut lire un tachygraphe lorsqu'il y en a un qui passe à proximité", assure Kristiaan Popelier, commissaire divisionnaire de la police de la route de Flandre orientale. "Nous recevons alors le conseil de contrôler le camion quand quelque chose ne va pas", ajoute-t-il. Les camions suspects sont alors passés au crible physiquement par la suite.

L'essai de cette antenne DSRC s'effectue sur la E40 pendant un contrôle de police à grande échelle nommé "ALBATROSS", auquel le service des douanes et l'Administration fiscale flamande (Vlabel) prennent aussi part. Plusieurs données de centaines de camions et de bus sont contrôlées, à savoir le tachygraphe, l'AdBlue (liquide permettant la réduction d'oxydes d'azote), la réglementation du transport de personnes, l'alcool, la drogue et les législations sociales.

Vlabel, de son côté, utilise une voiture "renifleuse", pour vérifier les émissions de particules des autres véhicules et ainsi détecter les fraudes. Les douanes, elles, scannent les bagages des véhicules transportant des personnes.

Les résultats de cette opération seront connus ultérieurement, mais lors d'une conférence de presse précédant l'événement, certaines infractions concernant le tachygraphe et le manque d'utilisation d'AdBlue avaient déjà été mises en évidence.