Les Engagés veulent instaurer une cérémonie pour le moment où les étrangers obtiennent la nationalité belge: "Cela doit être un peu festif"

Questionnaire pour obtenir la nationalité belge : le réussiriez-vous ? Voilà ce que ça pourrait donner, faites le test !

La France opère déjà par questionnaire, axé sur la culture, le sport et l’histoire. Avec quelques questions risibles, d’autres nettement plus pointues. On a imaginé ce à quoi pourrait ressembler le questionnaire. Testez votre belgitude !